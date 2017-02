Silna siłą swojej słabości

recenzja książki "Kobieta pewna siebie. Jak przestać w siebie wątpić i zacząć żyć"

Kobiety, mimo że łączy je bardzo dużo, to jednak na różny sposób przeżywają swoją kobiecość, relację z Bogiem, sukcesy czy też porażki. Duży wpływ ma na to również osobowość i cechy charakteru płci pięknej.

Gdy po raz pierwszy wzięłam do ręki książkę Renee Swope pt. Kobieta pewna siebie. Jak przestać w siebie wątpić i zacząć żyć, pomyślałam, czy jest sens wydawania kolejnej publikacji z zakresu rozwoju osobistego i duchowego kobiety. W ostatnich latach półki katolickich księgarni wręcz uginają się od pozycji tego rodzaju. Lektura książki rozwiała wszelkie wątpliwości. Tak, zdecydowanie jest sens. Kobiety, mimo że łączy je bardzo dużo, to jednak na różny sposób przeżywają swoją kobiecość, relację z Bogiem, sukcesy czy też porażki. Duży wpływ ma na to również osobowość i cechy charakteru płci pięknej. Dlatego też każda kobieta chciałaby znaleźć książkę właśnie dla siebie. Taką, która zostanie napisana jakby specjalnie dla niej. Taką, w której znajdzie odpowiedzi na nurtujące ją pytania czy podpowiedzi jak rozwiązać nękające ją problemy.

Autorka nie teoretyzuje ani nie przemawia do czytelnika ex cathedra. Książkę z powodzeniem można nazwać poradnikiem, jednak na pewno nie jest to poradnik perfekcyjnej pani domu, która prowadzi nieskazitelne chrześcijańskie życie w amerykańskim świecie. Przeciwnie – autorka przekonuje na własnym przykładzie, że siła buduje się na naszych słabościach. Renee Swope nie ukrywa popełnionych przez siebie błędów, lecz daje świadectwo, jak Bóg prowadził ją przez wszystkie trudne chwile. Autorce od samego początku przyświecało bowiem pragnienie podzielenia się z innymi kobietami swoim doświadczeniem odkrywania drogi do bycia sobą. Renee Swope jest niczym kucharz, który rozdaje przepisy na różne sytuacje życiowe.

Atutem książki jest jej konkretność i przydatność. Autorka nie rzuca słów na wiatr. Niemal każde zdanie niesie ze sobą jakąś ważną, ciekawą lub odkrywczą prawdę. Można czasami odnieść wrażenie, że książka nie jest tylko do przeczytania. Trzeba ją wręcz przemielić w swoim umyśle, aby zaczęła przynosić owoce. Renee Swope zależy na czytelniku, dlatego też postarała się, aby każdy mógł znaleźć wreszcie motywację do zmiany swojego życia. W tym celu autorka na końcu każdego rozdziału pozostawiła modlitwę zapewniającą o Bożych obietnicach, opartą na fragmentach Pisma Świętego, a także szczegółowe pytania dotyczące zagadnień przez nią poruszanych.

Na uwagę zasługuje również słowo wstępne Lisy Terkeurst, amerykańskiej autorki książek o podobnej tematyce. Zawarte w nim przesłanie niezwykle trafnie wprowadza do tematu całej książki i go uzupełnia.

Rene Swope na własnym przykładzie przekonuje, że kobieta, która jest pewna Boga oraz tego że On dotrzymuje swoich obietnic, może pokonać swoje słabości, lęki, zranienia, wątpliwości i zacząć wreszcie żyć pełnią życia dziecka Bożego.

***

Rene Swope, Kobieta pewna siebie. Jak przestać w siebie wątpić i zacząć żyć, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2015.