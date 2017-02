Czy wiesz, co posiadasz?

Rozbrzmiało we mnie usłyszane na warsztatach zdanie: „Żeby nauczyć się dawać, trzeba nauczyć się posiadać”. Szybko przyszedł mi do głowy ciąg dalszy tego stwierdzenia: „Ale żeby nauczyć się posiadać, to najpierw trzeba wiedzieć, co się ma”.

Tematem spotkania były finanse w damskiej torebce. Warsztaty były dla mnie cięższą przeprawą niż się spodziewałam. Nieznana grupa, nieznany sposób prowadzenia warsztatów, większość kobiet to żony i matki. Z jednej strony spędzone tam trzy godziny były dla mnie długie i męczące po całym tygodniu pracy. Z drugiej jednak strony – gdy opuszczałam warsztaty, miałam w sobie takie przekonanie, że „odpalą” one od innej strony, że tak naprawdę wcale nie będzie chodziło o finanse.

Długo nie musiałam czekać na efekty. Rozbrzmiało we mnie usłyszane na warsztatach zdanie: „Żeby nauczyć się dawać, trzeba nauczyć się posiadać”. Szybko przyszedł mi do głowy ciąg dalszy tego stwierdzenia: „Ale żeby nauczyć się posiadać, to najpierw trzeba wiedzieć, co się ma”. A co ja takiego właściwie mam poza paroma niezbyt wartościowymi rzeczami materialnymi, które są moją własnością? Okazało się, że wbrew pozorom mam jednak bardzo dużo. Mam już jakieś tam doświadczenie, mam talenty, zdolności, predyspozycje, pasje, wspomnienia, ale i kryzysy, wady, niedoskonałości, zranienia, kompleksy. Ta druga grupa – choć może niechciana – też jednak należy do mnie. Weekendowa burza mózgów nad tym, co posiadam, jakie mam cechy charakteru, itp. doprowadziła mnie do przypomnienia sobie i po raz pierwszy w życiu do zaakceptowania mojej introwertycznej natury. W końcu ucieszyłam się z tego, że właśnie taka jestem i nie muszę udawać kogoś innego, bo to co mam, też jest dobre. Niesamowite uczucie.

Dzięki warsztatom odkryłam jeszcze jedną rzecz. Dziękowanie też jest formą dawania. Gdy dziękuję drugiej osobie, daję jej do zrozumienia, że jest potrzebna i że robi coś, co ma wartość, znaczenie. Podziękowanie może być również okazją do uzmysłowienia drugiej osobie, jakie ma talenty, w czym jest dobra. To nie musi chodzić o wielkie rzeczy. Można na przykład pochwalić koleżankę za piękne zawiązanie kokardy na prezencie. Niby nic, a tak naprawdę nie każdy to potrafi zrobić.

Czasami odnoszę wrażenie, że talentem można nazwać tylko coś, co jest spektakularne, coś, czego niewiele osób może dokonać. Takie myślenie wiele osób (mnie swego czasu również) wpędziło w kompleksy, gdyż nie potrafią odnaleźć w sobie żadnych nadzwyczajnych umiejętności. Tym, którzy tak myślą, chcę powiedzieć tylko jedno – nawróćcie się, to znaczy zmieńcie myślenie. Zacznijcie się cieszyć tym, co umiecie robić, tym, co lubicie robić, co sprawia wam radość. Mogą to być małe rzeczy, o których nikt nie musi wiedzieć. Trzeba się odciąć od myślenia, że to inni decydują o tym, czy mamy talent do czegoś i zacząć robić to, co naprawdę chcemy. Tylko wtedy przyjdzie prawdziwa radość i wolność. Gdy bagatelizujemy nasze zdolności, zachowujemy się tak samo jak sługa z ewangelii o talentach, który otrzymawszy tylko jeden talent, zakopał go i nie zrobił nic, by go pomnożyć.

W celu uświadomienia sobie, jak wiele mamy talentów i umiejętności, można po prostu zrobić ich listę. Wystarczy położyć kartkę papieru w widocznym miejscu i każdego dopisywać kolejne pozycje. Liczą się nawet najdrobniejsze umiejętności. Dzięki temu prostemu zadaniu można czarno na białym zobaczyć, jak bardzo Bóg obdarza każdego z nas. Dlatego powinniśmy Mu podziękować za każdy punkt zanotowany na naszej liście. On dał nam talenty i to On w odpowiednim czasie podpowie, do czego je mamy wykorzystać.