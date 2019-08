"Dziś idę walczyć, mamo" – relacja z koncertu

Stowarzyszenie Muza Dei

Poległych bohaterów, w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, uczczono wyjątkowym koncertem „Dziś idę walczyć, mamo”, organizowanym przez stowarzyszenie Muza Dei.

Dźwięki pieśni powstańczych, czas pełen zadumy, chwila, by oddać cześć bohaterom… Taki właśnie był piątkowy wieczór w Otwocku. W ogrodach przy Parafii Zesłania Ducha Świętego zgromadziło się kilkaset osób, by w tę 75. rocznicę Powstania Warszawskiego uczcić poległych bohaterów i przeżyć prawdziwą duchową ucztę. Wszystko to za sprawą wyjątkowego koncertu „Dziś idę walczyć, mamo”, organizowanego przez stowarzyszenie Muza Dei. Projekt ten został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019.

O część artystyczną zadbali wspaniali wykonawcy oraz uczestnicy warsztatów recytatorskich – młodzież z otwockich szkół. Warsztaty te poprowadził niezastąpiony mistrz słowa, sam Dariusz Kowalski, autor scenariusza i reżyser koncertu. Kierownikiem muzycznym przedsięwzięcia był Piotr Cudzich, który wraz z kwartetem smyczkowym, kameralnym chórkiem oraz pozostałymi muzykami (m.in. Agnieszka Cudzich, Lidia Pospieszalska, Paweł Dusza, Rafał Żur) przenieśli zebranych w świat muzyki powstańczej.Obok słowa śpiewanego – jak już wspomnieliśmy – nie zabrakło także poezji wykonanej przez wspaniałych aktorów, Dariusza Kowalskiego, Dominikę Chorosińską oraz młodzież biorącą udział w warsztatach recytatorskich.

Wszystko to, poza walorami dźwiękowymi, ubogacone było nowoczesnymi scenografiami multimedialnymi, które przeniosły nas w świat tamtych tragicznych, ale i pięknych bohaterskich wydarzeń. Wśród utworów nie zabrakło takich pieśni, jak: „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk Michla”, „Dziś idę walczyć, mamo”, „Modlitwa partyzancka” i wiele innych, chwytających za serce utworów patriotycznych.

A co było celem tego spotkania? Z pewnością każdy z zebranych artystów i uczestników wyniósł coś dla siebie. Niewątpliwie jednak wspominanie i przeżywanie tak wyjątkowych rocznic buduje świadomość tożsamości narodowej, a pogłębianie wiedzy o bohaterskich czynach naszych przodków porusza serca i pobudza w nas ducha prawdziwego patriotyzmu.

Dziękujemy także naszym partnerom, którzy dołożyli wszelkich starań, by koncert ten przebiegł tak pomyślnie. Partnerem specjalnym projektu było Muzeum Powstania Warszawskiego, dzięki któremu mogliśmy podziwiać wizualizację opartą na archiwalnych fotografiach.

Oby więcej takich dzieł. Oby więcej takich spotkań!