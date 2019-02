SOS dla beatyfikacji o. Józefa Kozłowskiego SJ

Redaktor serwisu

Pomóż włączyć się w akcję przepisania plików audio z przemówieniami o. Józefa Kozłowskiego. W ten sposób umożliwimy podjęcie dalszych kroków w związku z jego beatyfikacją.

Kochani, jak pewnie wiecie (lub teraz właśnie się dowiadujecie), trwają przygotowania do procesu beatyfikacyjnego o. Józefa (m. in. założyciela zespołu "Mocni w Duchu"). Jedyną, ale bardzo znaczącą przeszkodą jest to, że musimy przepisać ok. 3000 (!) plików audio z jego przemówieniami.



Dlatego każde ręce do pisania są na wagę złota (bez żadnej przesady).



Jeśli ktoś chce wspomóc tę akcję, piszcie, proszę, na adres: beatyfikacjaplikiaudio@gmail.com, a dowiecie się szczegółów.