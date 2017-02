Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga

Katarzyna Sojka

Jak ważne wydaje się to święto w kontekście Starego Testamentu. Bóg przez tyle wieków daje Izraelitom do zrozumienia: Jestem. Uczy ich o Sobie, a oni próbują Go poznawać, wyczekują. Aż wreszcie nadchodzi chwila, Bóg Objawia się przez Syna. Pan przychodzi. Rodzi się wyczekiwany Mesjasz, który mówi „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

W dzisiejszej Ewangelii zastanawia mnie bardzo, jak wyraźna była świadomość, że rodzi się Mesjasz, co więcej, że rodzi się teraz, w tym mieście, że jest Nim to Dziecię: Jezus, urodzony w rodzinie Maryi i Józefa z Nazaretu. Zadziwia mnie aż taka świadomość... i odpowiedź: nie przyjęli.

Herod. Dopytuje się, gdzie ma się narodzić Mesjasz, pyta arcykapłanów o proroctwa Pisma... Nie chce zgładzić potencjalnego następcy tronu, chce przecież zgładzić potencjalnego Mesjasza...

Mędrcy ze Wschodu. Kimkolwiek byli, musiano ich cenić, ich mądrość, doświadczenie ich drogi... I oni szukają Mesjasza i znajdują: w tym oto Dziecięciu... później był Symeon, prorokini Anna...

Tylu świadków mówiących: to On. Jakby tylu przeczuwało, tylu wokół wiedziało.... i nie przyjęli...

Zastanawiam się, czy to dlatego, że Jezus narodził się w stajence, wśród tak ubogiej rodziny...? Czy dlatego tak łatwo oczekującemu Izraelowi było sobie wmówić, że to „fałszywy alarm”? Czy naprawdę jakaś „inna wizja”, jakieś „myśmy się spodziewali” mogło do tego stopnia przygasić otwartość na Prawdę?

Myślę również o dalszym życiu i działalności Jezusa, o tej niezwykłej, realnej, nieprawdopodobnej szansie poznawania Boga, który się objawia i tak powszechnej jakby odpowiedzi: „Nie, nie potrzeba nam poznawać, wiemy swoje” – którą wyrażała np. postawa faryzeuszy. Inni również mieli wątpliwości, jak choćby Nikodem, ale chcieli poznawać! Ale większość z nich nie podążyła za Mesjaszem.

A dziś? Żyjemy w Pełni Objawienia! Jezus powiedział nam o Ojcu, o miłości Boga, zbawił nas, zmartwychwstał i dalej zaprasza nas do poznania.... I my wiemy, że to możliwe: poznawać Go: Boga, który się Objawia! Czasem mam wrażenie, że podobnie jak dwa tysiące lat temu, żyjemy w pokusie „fałszywego alarmu”. Wiemy, że to ten czas, gdy Sam Bóg daje nam tyle przestrzeni by Go poznawać, ale trochę udajemy, że wcale nie wiemy i religijność wystarcza nam jak prawo w Starym Testamencie. Jakbyśmy dalej mieli swoją wizję Boga i nie potrzeba nam było Go już poznawać.

Bóg się objawia, możemy Go znać i wciąż więcej mamy do poznania... Kim jest Bóg żyjący wśród celników i grzeszników, zajmujący wciąż ostatnie miejsce, Bóg modlący się, Bóg służący, pragnący...?