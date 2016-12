Bóg, który uzupełnia braki

Basia Jurzykowska

refleksja na III niedzielę wielkanocną, rok C

Tam, gdzie po ludzku towarzyszy nam pustka, obecność Chrystusa przynosi życie.

fot. mckln CC/Flickr.com

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną! (J 21, 1 -19)

Dzisiejsza Ewangelia to niesamowita opowieść o miłości, która jest zarówno darem, jak i zadaniem.

Jezus przychodzi do swych uczniów po nieudanym połowie, a więc w sytuacji jakiegoś braku. Zmartwychwstały Pan dostrzega zwykłe, prozaiczne sprawy – nieudany połów – i wobec tego faktu objawia się ze swą miłością. Scena ta ukazuje jednak głębszy wymiar. Tam, gdzie po ludzku towarzyszy nam pustka, obecność Chrystusa przynosi życie. Nie na próżno mówił On przecież, że przyszedł po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości.

Znaczące jest również to, że apostołowie nie od razu rozpoznają Chrystusa. Wykonują polecenie, które daje im człowiek stojący na brzegu, lecz dopiero, gdy ich sieci się napełniły, Jan zawołał: „To jest Pan!” Uczniowie, którzy przez trzy lata chodzili z Jezusem, poznali Jego logikę miłości. Właśnie wtedy, gdy doświadczyli po raz kolejny Jego niezmierzonej hojności, która przejawiła się w przepełnionej rybami sieci, rozpoznali swego Nauczyciela. Tylko On okazuje swą miłość i czułość w nadmiarze.

Podczas wspólnego śniadania, żaden z uczniów nie zapytał: :Kto Ty jesteś?, bo wiedzieli, że to jest Pan.” Gdy doświadczamy żywej miłości, również nie musimy pytać, od kogo ona pochodzi. Nawet jeśli otrzymujemy ją poprzez ludzi, to zawsze u jej źródeł stoi Bóg, który sam jest Miłością.

W końcu Jezus trzykrotnie pyta Piotra, o to czy Go kocha. Zdawać by się mogło, że to paradoksalna sytuacja, gdy Zmartwychwstały pokornie pyta o miłość. Taki jest nasz Bóg, zawsze przychodzi z otwartymi ramionami, pragnie naszej miłości, lecz nigdy do niej nie zmusza.

Słysząc zapewnienie Piotra o tym, że Go kocha, powierza mu swoje owce, a także zapowiada, w jaki sposób poniesie śmierć. Te ostatnie zdania mogłoby się wydawać, że burzą sielankowy obraz znad Morza Tyberiadzkiego, lecz właśnie taka jest droga miłości, którą wyznaczył nam Chrystus. Miłości, która nie ugina się nawet przed cierpieniem. Zaproszenie Jezusa, aby pójść za Nim, to nie obietnica lekkiego i łatwego życia, ale powołanie do wkroczenia na drogę miłości, która ostatecznie prowadzi do pełni szczęścia.