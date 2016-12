Echo słowa: Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch... (Flp)

Wirtualne echo słowa. Dzielmy się tym, co zaproponowane słowo do nas mówi. Tym razem proponujemy fragment Listu św. Pawła do Filipian.

Tadeusz Furdyna, cykl Apokalipsa (fragment)

Wirtualne echo słowa: 21-27 lutego 2016 r.

Flp 3,17-4,1

Z Listu św. Pawła do Filipian

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!

Hasłowe podpowiedzi:

• naśladowanie • rachunek sumienia • zachęta • przestroga • upomnienie • ojczyzna • aspiracje • dążenie • postępowanie • opamiętanie • nawrócenie • ciało • oczekiwanie • przyszłość • niebo • hierarchia wartości