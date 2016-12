Echo słowa - Obfity połów (Łk 5, 1-15)

Wirtualne echo słowa. Dzielmy się tym, co zaproponowane słowo do nas mówi. Fragment na najbliższy tydzień pochodzi z 5. rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza.

fot. archiwum Bosko.pl

Wirtualne echo słowa - 7-15 lutego 2016 r.

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 1-15

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Hasłowe podpowiedzi:

• praca • rozczarowanie • zmęczenie • powołanie • posłuszeństwo • zaskoczenie • rozstanie • wezwanie • pozostawienie • zaufanie • wiara • trud • przyszłość • nieobliczalność • propozycja • nieznane