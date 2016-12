Echo słowa: Po krańce ziemi

"Otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami"

fot. David Marcu CC/ Unsplash.com

Wirtualne echo słowa: 8-14 maja 2016 r.

Dz 1,1-8

Dzieje Apostolskie

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Hasłowe podpowiedzi:

• Duch Święty • obietnica • czekanie • chrzest • świadek • przyszłość • zadanie • posłanie • stary człowiek • oczyszczenie • powtórka • posłuszeństwo • niepewność • niewiadoma • bycie gotowym • przemiana