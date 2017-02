Komu przeszkadza Szczepan?

Czas rozprawić się ze Szczepanem! Albo będzie jednym z nas, albo nie będzie go w ogóle. Jest nam niewygodny, jest do nas niepodobny, odstaje, choć może i ma rację.

Gdy usłyszeli to, [co mówił,] zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. (Dz 7,54)

Nie mogli znieść prawdy. Byli źli, pienili się, ich serca pełne były buntu i gniewu. A w dodatku byli wściekli na Szczepana, bo śmiał im powiedzieć, że Pan Bóg nie przebywa tam, gdzie oni chcieli, aby On zamieszkał – w domu ręką ludzką uczynionym, czyli w Świątyni Jerozolimskiej. Zasiadających w Sanhedrynie, z rodu kapłańskiego oraz uczonych w Piśmie – innymi słowy tych związanych ze Świątynią – rozpierała duma, że zbudowali coś dla swojego boga. Mieli świetne argumenty – przecież zrobili tylko to, o co zostali poproszeni zgodnie z Prawem, wykonywali prawne polecenia przekazane przez Mojżesza, więcej jeszcze – czynią to nadal. A Szczepan ośmielił się powiedzieć im, że są ludźmi o twardym karku, a zatem są pyszni. Mało tego! Powiedział, że widzi Syna Człowieczego w Niebie, a oni nie widzieli, choć latami przebywali w świątyni. Znamienne jest to, że Żydzi z Sanhedrynu zauważyli, iż Szczepan jest inny niż wszyscy, ma twarz podobną do oblicza anioła. Dla nich to nie wystarczyło. Zabrakło miłości do drugiego człowieka.

Prawda dzieli – to należy stwierdzić z całą pewnością. Często Panu Bogu budujemy w naszych sercach świątynię, aby umieścić Go tam, w tym jednym miejscu. Tam może przebywać, tam możemy wchodzić raz w roku, jak arcykapłan za zasłonę Przybytku, aby dokonać przepisanych obrzędów. A cały rok pozostajemy na zewnątrz. Ale Pan Bóg ma w naszym życiu szczególne miejsce – tak sobie myślimy. Przychodzi Szczepan, działa cuda, głosi nie siebie, lecz Pana Jezusa, głosi Jego narodzenie i śmierć zbawczą na krzyżu, pociąga przykładem własnego życia. Ale odstaje od nas, nie żyje tak jak my, nie jest jednym z nas. Nadchodzi czas, gdy zdajemy sobie sprawę, że coś jest nie tak: albo z nami, albo z nim. Taki Szczepan może burzyć koncept Boga zamkniętego w świątyni, któremu poświęcamy się wtedy, gdy chcemy i jak chcemy. Szczepan jest niewygodny. Patrzymy na jego twarz – może jest rozanielona, odmieniona, promieniuje Bożą obecnością, ale nie jest podobna do naszej. My się w obliczu Szczepana nie przejrzymy, w przeciwieństwie do naszego otoczenia. A tu z kolei odbija się zawsze nasza chwała i wdzięczność.

Czas rozprawić się ze Szczepanem! Albo będzie jednym z nas, albo nie będzie go w ogóle. Jest nam niewygodny, jest do nas niepodobny, odstaje, choć może i ma rację. Jak to – Szczepan miałby oglądać Boga, jeśli mój bóg mieszka w tym świętym miejscu, które sam mu stworzyłem? Jam jest Człowiek, a to jest mój bóg. A u Szczepana jest odwrotnie: Oto mój Pan i Bóg, a ja jestem człowiekiem. Szczepan o rozanielonej twarzy powiedział w końcu prawdę: Kochasz siebie samego i Twój Przybytek, w którym umieszczasz boga dla własnego spokoju sumienia. Masz dwa wyjścia: możesz się zmienić albo możesz stać się jeszcze gorszy. Dlaczego gorszy? Bo staniesz się mordercą – zabijesz drugiego człowieka w swoim sercu. I wtedy nie może być mowy o żadnym dialogu, o żadnym porozumieniu i wysłuchaniu drugiej strony, o żadnym nawróceniu i spotkaniu Boga w Prawdzie.

Prawda jest w rzeczywistości niewygodna i dzieli, kiedy pozbawiona jest miłości. Wtedy pozostaje tylko suchą uwagą, która wywołuje w nas gniew i wściekłość, budzi pragnienie zajadłego zwalczenia tego, kto mówi prawdę. I to nie tylko w sprawach wiary, ale w codziennym życiu. Jak mam dobrze naśladować Pana Jezusa, jak mam Go ujrzeć, jeśli robię dla Niego jakiś przybytek, wyznaczam Mu jakieś miejsce, a jeszcze jestem z tego dumny. Samozadowolenie niszczy miłość, wywołuje pustkę i coraz większe nieporozumienia. Należy z tym walczyć. I pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić, jest prośba skierowana do Pana Boga o łaskę pokory, abyśmy mogli przyjąć cenną uwagę bez wzgardy drugim człowiekiem. Abyśmy mogli w każdym człowieku dostrzec oblicze anioła, rozpromienione miłością Bożą. Nie kamienujmy w naszych sercach ludzi, którzy myślą inaczej niż my, którzy wskazują może lepszą drogę. Tylko miłość, jaką Jednorodzonym Syn Ojca Przedwiecznego nas obdarował, może zmienić nasze nastawienie do drugiego człowieka.

Miłość – ona zmienia ostrą prawdę w impuls do zmiany na lepsze i zmienia sposób patrzenia: z ostrej krytyki zajadłego wroga na dobrą poradę zatroskanego przyjaciela. I to ode mnie zależy, czy pozwolę Bogu mnie zmienić. Czy w moim sercu rozedrze się zasłona Przybytku, abym mógł patrzeć na Pana i drugiego człowieka, czy też nadal nieszczęśliwy będę trzymał się kurczowo tradycji starszych, bo to jedynie mi wtedy pozostaje? Pycha zaślepia i niszczy, miłość buduje i sprawia, że Niebo nad nami się otwiera. I tak oto Niebo otwarło się nad Szawłem, dzięki modlitwie Szczepana. Ten młody diakon o rozanielonej twarzy kochał swoich prześladowców. O taką miłość prośmy dzisiaj przez wstawiennictwo św. Szczepana.