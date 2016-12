Benedeo.pl

Nasze życie to podróż. Zdarza się nam na tej drodze spotkać osoby, które na zawsze je zmieniają. Stają się Przewodnikami, którzy wskazują najlepsze dla nas szlaki. Wywierają na nas taki wpływ, że nie można tego zapomnieć. Chcemy im podziękować. I właśnie z wdzięczności powstała akcja „Nigdy Ci tego nie zapomnę…”

Jej adresatami są kapłani, którzy w Wielki Czwartek mają swoje święto. Naszym celem jest pokazanie księdza bliskiego ludziom, bo przecież towarzyszy nam nie tylko w kościele, ale w zwykłej codzienności. Mamy nadzieję, że nasza akcja przyczyni się do większego docenienia obecności kapłanów wśród nas.

Dlatego przygotowaliśmy film, który będzie udostępniany w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, a w postach i komentarzach zostaną oznaczone imiona księży, którzy stali się dla uczestników akcji Przewodnikami – towarzyszami i przyjaciółmi. Każdy może napisać, za co konkretnie dziękuje „swojemu” księdzu.

Organizatorem akcji jest beneDeo.com - serwis w wersji web i aplikacja na urządzenia mobilne, zawierający treści duchowe w formatach audio i video. beneDeo.com to zaproszenie do duchowej podróży, w którą wyruszysz z najlepszymi Przewodnikami – duszpasterzami, którzy publikują swoje rekolekcje i kazania w serwisie. Nazwaliśmy to miejsce od słów Benedictus Deus, czyli błogosławiony Bóg, ponieważ wierzymy, że w tym miejscu doświadczysz błogosławieństwa Spotkania z Nim.

Udostępniamy Państwu film i zachęcamy do jego publikowania nie tylko w mediach, ale przede wszystkim do wysłania go swoim Przewodnikom. Pokażmy, że w Wielki Czwartek o nich pamiętamy.