Poznać nadchodzącego

Katarzyna Sojka

refleksja na II niedzielę zwykłą roku A

Znają się niemal od zawsze, choć się nie poznali. Coś ich łączy – relacja trudna do wytłumaczenia po ludzku. Pojawia się nawet wzajemny zachwyt jednego nad drugim...

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. (J 1,29-34)

Intrygowało mnie pytanie: kim właściwie był Jan Chrzciciel? Niby znamy odpowiedź: prorokiem; ale kim był, gdyby spróbować rozgryźć go od środka, spojrzeć na wszystko jego oczami, czyli konkretniej: kim był dla niego Jezus?

Jan widzi Go nadchodzącego i dwa razy powtarza: „Nie znałem Go”, choć wydaje się, że poznał Jezusa lepiej niż wszyscy inni. Jezus nie musi się mu przedstawiać, gdy przychodzi. To Jan mówi z daleka: „Oto Baranek Boży” i dalej „jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”, „On jest Synem Bożym”.

A co Jezus mówi gdzie indziej o Janie? „Między narodzonymi z niewiast, nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Jezus i Jan nie znali się całe lata, a jednak mówią o sobie takie słowa. Z Ewangelii wiemy, że nigdy nie spotkali się na długo, ale znają wzajemne tajemnice i rozumieją się... Znają się niemal od zawsze, choć się nie poznali. Coś ich łączy – relacja trudna do wytłumaczenia po ludzku. Pojawia się nawet wzajemny zachwyt jednego nad drugim...

Nie jest to jednostronne poznanie Boga-Człowieka – Jezusa o Janie – ale wzajemne, również Jana o Jezusie, choć syn Elżbiety jest jedynie człowiekiem.

Relacja między Jezusem i Janem Chrzcicielem jest czymś niesamowitym dla nas. Można powiedzieć, że Jan, podobnie jak my, żył już w czasie pełni Objawienia, choć zginął przed zmartwychwstaniem Jezusa i przed zesłaniem Ducha Świętego. Ale on wiedział! Mówił przecież o Jezusie: On gładzi grzechy świata (teraz), On chrzci Duchem Świętym (teraz).

Całe życie Jana było oczekiwaniem na Jezusa i „poznawaniem” Go zawczasu, by poznać Go wówczas, gdy przyjdzie. Wiemy, że poznawał Go na modlitwie i wszystko, co o Nim wiedział, miał objawione od Tego, który go posłał: od Boga. Choć nie znał Jezusa twarzą w twarz, przygotowywał się na to spotkanie.

Czy Jan Chrzciciel nie był pierwszym chrześcijaninem? Chrześcijaninem, czyli tym, który oczekuje na Jezusa i poznaje Go nieustannie, który jest powołany do realnej relacji z Nim, choć nie widział Go jeszcze oczyma. Słowa Jana można sparafrazować: Oto Baranek Boży, wszystko, co czynię, czynię w tym celu, aby On się objawiał.

Jezus dał się poznać Janowi. Jak bardzo może się dawać poznawać nam, gdy Go szukamy? Czy Jezus nie powołuje nas do takiego poznania Jego Samego, skoro zaprasza nas do Królestwa, w którym najmniejszy większy jest niż Jan?