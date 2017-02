Trzy hasła, które wiele mówią nam o Bogu-Człowieku

Basia Jurzykowska

Czego możemy dowiedzieć się o Jezusie z ewangelicznego zapisu Jego narodzenia? Wychwyciłam trzy hasła – swoiste klucze, które wiele mogą powiedzieć nam o Bogu-Człowieku.

fot. Ben White CC/Unsplash.com

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. (Łk 2,1-14)

Boże Narodzenie – jedna z największych i najpiękniejszych tajemnic naszej wiary. Cud, który wydarzył się w Betlejem, a także dzieje się tu i teraz... Czego możemy dowiedzieć się o Jezusie z ewangelicznego zapisu Jego narodzenia? Wychwyciłam trzy hasła – swoiste klucze, które wiele mogą powiedzieć nam o Bogu-Człowieku.

Po pierwsze, Jezus rodzi się, gdy Maryja i Józef są w podróży. Co, jak co, ale Bóg mógł zadziałać tak, by Jego Jednorodzony Syn narodził się w zaciszu Nazaretu, wśród krewnych i przyjaciół. Tak się jednak nie stało. Już przez miejsce i czas narodzenia Jezus objawia swą naturę i styl życia. On nie przychodzi, aby wieść na ziemi wygodne życie, ale by być w drodze, służyć, głosić dobrą nowinę. Od pierwszych chwil ziemskiego życia pokazuje, że nie jest Panem komfortu, ale Kimś kto mimo przeszkód przychodzi, by dać siebie bez reszty.

Kolejnym kluczowym dla mnie zdaniem są słowa: „owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie”. Tu z kolei widoczna jest nieskończona pokora Boga. On nie wchodzi nigdzie na siłę, nie wpycha się łokciami, nie załatwia sobie miejscówki w pięknym pałacu, czy w choćby schludnej gospodzie. Nie... Rodzi się tam, gdzie zostaje przyjęty... W miejscu gdzie mieszkały zwierzęta, a nie ludzie... Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli... Gospoda może tu symbolizować każdego z nas. Była zajęta, tak jak my nieraz jesteśmy zajęci różnymi sprawami. Tak zajęci, że nie dostrzegamy potrzeb innych, nie dostrzegamy Boga, który przychodzi do nas w drugim człowieku czy wydarzeniu. Wielu z nas spędza pewnie te święta z bliskimi, przy suto zastawionym stole, wśród migoczących światełek choinki. Świętujemy, ale czy w naszych domach, w naszych sercach znajdzie dla siebie miejsce Nowonarodzony Chrystus? On przychodzi z pełnią swej miłości, ale to my musimy Mu otworzyć drzwi...

„Nie bójcie się! Oto zwiastują wam radość wielką...” Anioł oznajmił tę wielką nowinę prostym pasterzom. Nie zjawił się w gospodzie, aby właściciel dowiedział się, Kogo nie przyjął u siebie, nie ogłosił jej w pałacach, ale najpierw przyszedł właśnie do tych, którzy mają proste serca, którzy na wiarę przyjęli wiadomość o narodzeniu Zbawiciela. Wiara jest tu kluczowa także i dla nas. Nie musimy się bać Boga, który rodzi się w ludzkim ciele, ale z radością i wiarą widzieć w Nim tego, który przychodzi ze swą miłością, który swym narodzeniem burzy cały porządek rzeczy, nieodwracalnie jednoczy niebo z ziemią, naturę boską z ludzką, który nadaje nam nieskończoną godność, stając się jednym z nas...

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą dla nas czasem zachwytu nad tym, że Jezus nie przychodzi jako mocny, wszechpotężny, choć niewątpliwie takim jest. Przychodzi natomiast jako mały i bezbronny, jako ten, który pragnie naszej miłości i cierpliwie na nią czeka. Chce nie tego, byśmy poddali się Jego panowaniu, lecz abyśmy zapragnęli Jego bliskości, byśmy weszli z Nim w relację miłości. Tę jedyną relację, która może wypełnić nasze serca i nadać naszemu życiu ostateczny sens. I właśnie takiej relacji miłości z Bogiem i drugim człowiekiem życzę nam wszystkim w ten świąteczny czas.