Uczta w pośpiechu

refleksja na Wielki Czwartek 2015

"Będziecie spożywać pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana". Te słowa z Księgi Wyjścia dźwięczą mi w głowie.

Źródło: Wikicommons Valentin de Boulogne, "Ostatnia wieczerza"

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (J 13,1-15)

Wieczorem zacznie się Triduum Paschalne liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej. Chciałbym, by ten czas był wyjątkowy, by przeżyć te chwile najważniejsze dla mnie i całego świata, jednak co rusz zaprzątają mnie wielorakie sprawy. A to jeszcze porządki nieskończone, a to jeszcze siedzę w pracy i właściwie daleko jestem od tego, co ma dzisiaj wieczorem nastąpić, także daleko myślami od dnia jutrzejszego, że to już, że Wielki Post się skończył. 40 dni temu sądziłem, że będę przygotowany, że te chwile będą wzniosłe, ale jak zwykle wyszło inaczej. Ciekawi mnie, jak w tych dniach czuli się apostołowie. Na pewno byli zabiegani, oto niebawem Pascha, oto już wieczerzać z Jezusem trzeba, a jeszcze tyle do przygotowania: i stoły, i nakupić żywności, i przygotować ucztę. Trzeba na pewno się spieszyć, a przecież nie chcą, by coś nie wyszło. W końcu to Pascha z Jezusem, Mistrzem.

Od upadku Adama ludzie czekali na Mesjasza. Od czasów Mojżesza Naród Wybrany obchodził pamiątkę wyjścia z Egiptu. I podczas tego jednego wieczoru Jezus, Syn Boży, spożywa tę Paschę ze swymi uczniami, a my podczas Mszy Św. dzisiaj również łączymy się w tym ponadczasowym wydarzeniu.

Siedzę przy stole i patrzę na Jezusa. Baranka jeszcze nie ma, On sam się złoży w ofierze. "Będziecie spożywać pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana". Te słowa z Księgi Wyjścia dźwięczą mi w głowie. Pośpiesznie? Taką ucztę? A jednak mamy być gotowi do wyjścia, bo to dopiero początek drogi ku wyzwoleniu. Izraelici także musieli szybko zjeść posiłek, ponieważ powinni byli być gotowi do drogi. Wyjście z Egiptu i wyjście z grzechu, te dwa wyjścia łączą się na tej uczcie w jedno. I trzeba spożywać w pośpiechu, bo i zdrajca już gotowy, bo wszystkie plany czekają na zrealizowanie. Kapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze już cieszą się na tę chwilę. A tutaj jeszcze ustanowienie Eucharystii. Oto Bóg daje się nam cały. U bł. Katarzyny Emmerich w objawieniu możemy przeczytać, że Jezus stał się aż przezroczysty, bo oddał się nam cały, z miłości, z pragnienia wyzwolenia nas i z gorliwości o wypełnienie Woli Ojca.

Idąc dzisiaj wieczorem na Mszę świętą, będę pamiętał o tym, że w tej chwili Bóg oddaje mi się cały, zostaje z nami do końca. Że właśnie w tej chwili zaczęło się moje wyjście z Egiptu, wybawienie z ręki faraona, że to nie koniec Wielkiego Postu, lecz początek drogi ku Zmartwychwstaniu. Ale na to trzeba jeszcze poczekać. Dziś wyśpiewajmy Bogu "Chwałę na wysokości", a potem spójrzmy w ciszy na Chrystusa, który przyjdzie na głos kapłana. I potowarzyszmy mu po tej uczcie przy ołtarzu adoracji. Nie opuszczajmy Go tak, jak 2000 lat temu uczniowie, którzy wyszli z nim z uczty, ale uciekli z ogrodu Getsemani, gdy Pana pojmano. Wszystko w jeden wieczór: i radość, i ból, i uczta, i strach, i nadzieja, i bolesna droga.