refleksja na Wielki Piątek 2015

Zapomnijmy o malowidłach, na których Jezus w pokoju, bez grymasu na twarzy przyjmuje cierpienia. To był prawdziwy dramat!!! Każda sekunda była gorączkową walką o oddech…

Cisza. Wdech, wydech. Bluźnierstwa. Tumany kurzu. Oskarżenia… Rozdarcie szat! Uderzenia. „Prorokuj!”. Nic. Trybunał. Wyrok. Radość i satysfakcja. Wdech, wydech… Potem chłosta, rytmiczne świsty, krew, krzyki… I korona z cierni… Skwar… Droga, ciężar na ramionach, uwiązany, by przypadkiem nie odrzucić go od siebie i nie uciec… Upadki… Pierwszy, drugi, trzeci… i jeszcze jeden. I kolejny… Krzyż jednak odwiązany, podany Szymonowi. Wdech, wydech… westchnienia… Marsz. Na miejscu. Gigantyczne ćwieki, młot. Głuche uderzenia, chrzęst kości, jęk Chrystusa… Wdech, wydech…

Zapomnijmy o malowidłach, na których Jezus w pokoju, bez grymasu na twarzy przyjmuje cierpienia. To był prawdziwy dramat!!! Każda sekunda była gorączkową walką o oddech… Gwoździe drażniły rany, poszerzały je przy każdym ruchu, koniecznym, by zaczerpnąć powietrza! Drażnione nerwy, przerwane naczynia – potworny ból! Krwawienie nie ustępowało szybko – Zbawiciel nieustannie tracił płyny… Jego „Pragnę” nie było symbolicznym odwołaniem do proroctwa! On był wycieńczony, skrajnie odwodniony!

Z każdą minutą, walka z grawitacją stawała się coraz trudniejsza. Wyczerpane mięśnie nie poddawały się woli – choćby na moment… Oddech spłycał się, serce biło coraz szybciej… Ostatnie słowa. Krótki krzyk. Zawał. Koniec.

Żołnierze musieli to sprawdzić – przewiercili klatkę piersiową długą lancą. Już byli pewni. Nie udawał.

Męka – za nas i dla nas. Ogrom Miłości staje w szranki ze śmiercią. Przegrywa bitwę. Czy uroniłem z tego powodu łzę?