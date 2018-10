Kampania na Tydzień Misyjny 2018

Każde dziecko często marzy o tym, kim będzie w przyszłości… W Afryce dzieci mają takie same marzenia, jak na całym świecie. Jedno chce zostać nauczycielem, piłkarzem, piosenkarzem, a inne – księdzem. Twoje wsparcie pomoże zrealizować to pragnienie dziesiątkom młodych ludzi w Afryce Wschodniej, którzy uczą się w salezjańskim seminarium w Moshi w Tanzanii. Włącz się do akcji!

„Twoja pomoc – moja przyszłość” to projekt realizowany z okazji Tygodnia

Misyjnego (21-27 października 2018). Jest to wspólna akcja

Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego z Warszawy i Salezjańskiego

Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu z Krakowa. Opowiemy historie o

młodych salezjanach, którzy kiedyś potrzebowali pomocy, a dzisiaj sami

udzielają jej innym. Niektórzy z nich wychowali się bez rodziców, nie

zawsze mieli co jeść, a zamiast do szkoły, chodzili do pracy. Dzięki

pomocy mogli spełnić swoje marzenia i niebawem zostaną kapłanami. Ich

kolejnym marzeniem, które realizują, jest pomoc ubogim dzieciom i

młodzieży.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na sytuację młodych ludzi w Afryce,

ich marzenia, historię życia i drogę do realizacji powołania. Kampania

będzie realizowana w TV, radiu i internecie, w tym mediach

społecznościowych. Spot kampanii możesz obejrzeć TUTAJ lub TUTAJ.

W czasie Tygodnia Misyjnego szczególnie zachęcamy do modlitewnego i

materialnego wsparcia misji, a zwłaszcza młodych ludzi przygotowujących

się do kapłaństwa.

W seminarium w Moshi w Tanzanii filozofię studiuje obecnie 68 kleryków

pochodzących z 13 krajów Afryki. Oprócz studiów przygotowujących do

kapłaństwa seminarzyści zdobywają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Niosą pomoc, radość i nadzieję, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w

najtrudniejszej sytuacji. Ewangelizują, udzielają korepetycji, grają na

gitarze, organizują zabawy i zawody sportowe.

Zarówno te akcje, jak i kształcenie kleryków, wymagają pokrycia wielu

kosztów. Wspierając projekt, pomagasz młodym salezjanom z Moshi spełnić

ich własne marzenia o przyszłości i służyć innym. Pomagając im, pomagasz

ich podopiecznym.

Aby wesprzeć projekt, wejdź na stronę: www.misjesalezjanie.pl